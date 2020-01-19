شواطئ جميرا تحتضن بطولة الدراجات المائية السبت

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يستعد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية لتنظيم بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية يوم السبت المقبل في شواطئ جميرا، وهي أول الأحداث في روزنامة السباقات العالمية للاتحاد الدولي للسباقات البحرية (يو أي ام)، وتقام البطولة على مدار يومين يخصص اليوم الأول لاستكمال إجراءات التسجيل والفحص الفني والاجتماع التنويري، فيما ترتفع حرارة التنافس يوم السبت.

وتمنح البطولة الفائزين نقاطاً معتمدة تضاف إلى تصنيف المحترفين في ثلاث فئات من فئات بطولة الإمارات الدولية هي: واقف جي بي 1، وجالس جي بي 1، والحركات الاستعراضية.

وتشمل المسابقات التي سينافس فيها الأبطال المشاركون يوم السبت المقبل ثماني فئات، هي: جالس محترفين جي بي 1، وجالس جي بي 2، وجالس جي بي 3، وجالس جي بي 4، وواقف جي بي 1، وواقف جي بي 2، وواقف جي بي 3.3، وواقف جي بي 3.2، وواقف جي بي 3.1، والحركات الاستعراضية (فري ستايل).

وتضاف إلى هذه الفئات منافسات الألواح المائية الطائرة (الفلاي بورد) التي ينظمها النادي بانتظام إلى جانب فئات بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية منذ إطلاقها رسمياً ضمن الحدث قبل خمسة مواسم.