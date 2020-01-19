منتخب المبارزة يشارك في مونديال الناشئين بالبحرين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

غادرت بعثة منتخب المبارزة أمس متوجهة إلى العاصمة البحرينية المنامة للمشاركة في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 20 سنة للذكور، التي انطلقت أمس وتختتم يوم 22 الجاري، وتضم البعثة اللاعبين: محمد المازمي ومايد محمد وخليفة الكعبي وعمر بالسلاح ومسعود المهيري، بإشراف مدرب المنتخب شريف محمود، وتقام البطولة على صالة الاتحاد البحريني لكرة اليد بأم الحصم بالمنامة في سلاح ايبيه تحت 20 سنة.

وعن استعدادات المنتخب للبطولة، قالت الأمين العام لاتحاد المبارزة الدكتورة هدى المطروشي، في تصريحات صحافية: «الفريق يشهد طفرة كبيرة في الرياضة، لاسيما أن توجيهات الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، تحث الجميع على العمل في الميدان ليبذلوا كل الجهود لتوفير سبل النجاح والتفوق للاعبينا ولاعباتنا، وقد استعد منتخبنا استعداداً جيداً خلال المعسكر الربيعي في صالة أسماء بنت النعمان الرياضية بدبي، بمشاركة أكثر من 35 لاعباً ولاعبة من مختلف أندية الدولة، وأن جميع اللاعبين والمدربين أدوا أداء متميزاً خلال المعسكر، وتم الوقوف على أفضل العناصر لضمهم إلى المنتخب، مع معرفة نقاط الضعف ونقاط القوة لدى اللاعبين، وبدورهم قام المدربون بمعالجة الأمور الفنية خلال التدريبات».