منصور بن محمد: ثقتنا كبيرة بمجلس إدارة «دبي البحري» الجديد لمواصلة النجاح

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

رفع سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الشكر الجزيل إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على الدعم المتواصل والاهتمام الكبير بمختلف فئات المجتمع وقطاع الرياضة في الإمارة، الأمر الذي انعكس في النجاحات الكبيرة التي تحققت وتبوؤ دبي المكانة العالمية الأولى.

وأشاد سموّه بالمتابعة الحثيثة من سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتوجيهات سموّه المستمرة، من أجل استمرار التفوق والمحافظة على المكانة والإنجازات التي حققتها إمارة دبي عاصمة للرياضة في المنطقة والعالم.

وقال سموّه: «ثقتنا كبيرة بمجلس الإدارة الجديد لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية لمواصلة النجاح، وتحقيق التطلعات». وأشاد سموّ رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بقرار سموّ ولي عهد دبي، بتشكيل مجلس إدارة جديد للنادي، ليتولى مهام الإشراف والعمل ووضع السياسات التي من شأنها الاستمرار في طريق النجاحات والتميز، التي رسمها النادي منذ تأسيسه عام 1988، حيث ظل ومنذ انضمامه إلى عضوية الاتحاد الدولي للسباقات البحرية عام 1991، كأول ناد عربي وشرق أوسطي (منارة) رياضية عالمية، ووجهة مثالية، ومحطة لكبرى البطولات في مختلف الرياضات الحديثة والأولمبية، فضلاً عن دوره التاريخي والمؤثر في النهوض بالرياضات التراثية.

وأعرب سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن ثقته برئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي، من أجل تحقيق التطلعات والمضي قدماً بمسيرة الرياضات البحرية، بما يضمن رفعة وتطوير مختلف الألعاب والمنافسات، ويدعم انطلاقة أبطالنا الذين وضعوا بصمة واضحة على الساحة العالمية، من خلال الإنجازات والبطولات، وأيضاً تحقيق التميز في مجال استضافة كبرى الفعاليات، التي تواكب توجهات الحكومة في دعم الترويج والجانب السياحي.

جدير بالذكر أن مجلس الإدارة الجديد لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية يترأسه أحمد سعيد بن مسحار، ويضم في عضويته كلاً من: سيف جمعة السويدي نائباً للرئيس، وإبراهيم سلطان الحداد، وراشد ثاني العايل، وجمال زعل بن كريشان، وعيسى محمد الحاج ناصر، وخالد علي البلوشي.

في جانب آخر، هنأ رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، حريز المر محمد بن حريز، في تصريح صحافي، رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي دبي، بالثقة التي أولاها لهم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

ووجّه بن حريز التهنئة إلى أحمد بن مسحار وإلى الأعضاء، وقال في تصريح صحافي: «نادي دبي، في ظل اهتمام ومتابعة سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس النادي، ظل يحقق التميز، ويسهم كعادته في الارتقاء بمفهوم الرياضات البحرية وتطويرها، وهذا الصرح يعدّ واحداً من أهم القلاع التي وضعت بصمة عالمية متميزة، ولايزال يقدم الكثير».

منصور بن محمد أكد أن النادي سيستمر في طريق التميز، فضلاً عن دوره التاريخي والمؤثر في النهوض بالرياضات التراثية.