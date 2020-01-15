العامري رئيساً للجنة الانتخابات.. والمراشدة لــ«الاستئناف»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اختارت لجنة الانتخابات التي تم تشكيلها بقرار من الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الكرة، المستشار سالم العامري رئيساً لها ومحمد الحفيتي نائبا له، وذلك خلال أول اجتماع للجنة أمس بمقر الاتحاد في دبي، وبحضور بقية الأعضاء: حمد خميس، عبدالرحمن العامري، عبدالرحمن الشرهان، وكذلك الأمين العام محمد بن هزام. واستعرض بن هزام في الاجتماع، التعديلات القانونية التي اعتمدتها (العمومية) على النظام الأساسي ولائحة الانتخابات والنظام الانتخابي الجديد، الذي تم اعتماده بنظام القائمة الموحدة بدلاً من النظام الفردي، على أن تعقد اللجنة ثاني اجتماع لها السبت المقبل.في جانب آخر، اختارت لجنة الاستئناف على قرارات لجنة الانتخابات، مايد المراشدة رئيساً لها، وطارق آل صالح نائباً، بحضور سالم الحمادي، وكذلك محمد بن هزام.