الحوسني يجتاز اختبارات اللياقة للحكام الآسيويين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اجتاز الحكم الدولي في كرة قدم الصالات فهد بدر الحوسني، اختبارات اللياقة البدنية (يويو)، التي أقيمت في العاصمة الماليزية كوالالمبور ضمن استعدادات لجنة الحكام الآسيوية للاستحقاقات القادمة لبطولات كرة قدم الصالات. وكانت لجنة حكام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اختارت الحوسني ضمن أطقم الحكام المشاركين في إدارة مباريات كأس آسيا لكرة قدم الصالات في تركمانستان فبراير المقبل، فيما كانت آخر مشاركاته القارية في تصفيات كأس آسيا في فيتنام أكتوبر 2019.

وهنّأت لجنة الحكام في اتحاد الكرة الحوسني على اجتيازه الاختبارات بنجاح، متمنية له التوفيق في الاستحقاقات القادمة.