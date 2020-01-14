زايد العامري: نعمل من أجل هدف واحد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عبّر مهاجم المنتخب الأولمبي زايد العامري، عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الأبيض على كوريا الشمالية، مؤكداً أن الفوز يعتبر في غاية الأهمية كونه رفع رصيد المنتخب إلى أربع نقاط، وعزّز من فرصته في خطف إحدى البطاقتين المؤهلتين إلى الدور المقبل. وعلق زايد على الهدف الذي سجله في المباراة، مبيناً أنه توج جهود زملائه بتسجيل الهدف، مشيراً إلى أن الجميع يعمل بروح الفريق الواحد، وصولاً لتحقيق هدف التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية للمرة الثانية في تاريخ الكرة الإماراتية. وأكد في تصريحات صحافية أنهم وضعوا مباراة كوريا الشمالية خلف ظهورهم بمجرد اطلاق الحكم لصافرة نهاية اللقاء، وأصبح التركيز منصباً على المباراة المقبلة أمام المنتخب الأردني التي ستكون قوية وحاسمة. وقال إن الجميع باتوا متفائلين بإمكانية وصول المنتخب إلى مرحلة متقدمة من البطولة.