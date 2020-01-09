اتحاد الكرة يستضيف مباريات الجيش والوثبة السوريين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن اتحاد الكرة أمس في بيان صحافي استضافته لمباريات ناديي الجيش والوثبة السوريين، ضمن كأس الاتحاد الآسيوي، والتي ستنطلق 22 الجاري.

ويلعب الجيش ضمن المجموعة الأولى التي تضم أندية العهد (لبنان)، المنامة (البحرين) والفائز من الدور التمهيدي، فيما يلعب الوثبة بالمجموعة الثانية التي تضم الفيصلي أو الوحدات الأردني، والأنصار اللبناني والكويت أو السالمية الكويتي.

وتأتي استضافة مباريات الناديين في إطار التعاون المشترك بين الاتحادين الإماراتي والسوري لكرة القدم، حيث استضاف اتحاد كرة القدم أخيراً مباريات المنتخب السوري في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023.