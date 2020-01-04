كأس الشارقة الدولية لـ «شطرنج السيدات» تنطلق اليوم بمشاركة 150 لاعبة

المصدر: سيد مصطفى - دبي

تنطلق، اليوم، النسخة العاشرة لبطولة كأس الشارقة الدولية لشطرنج السيدات، التي تقام تحت رعاية الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي، عضو اللجنة الاستشارية للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، وينظمها نادي الشطرنج والثقافة للفتيات، وتستمر حتى 13 الجاري، بمشاركة 150 لاعبة من 35 دولة، بإجمالي جوائز مالية تبلغ 70 ألف درهم.

وتضم قائمة المشاركات لاعبات مصنفات من دول عربية وأوروبية وآسيوية، تتقدمهنّ البولندية مونيكا سوشكو الحاصلة على لقب أستاذ دولي كبير، والمصنفة ضمن أفضل 20 لاعبة على مستوى العالم، والرومانية أرينا بالماجا، صاحبة التصنيف الثاني، وقد أحرزت بطولة العالم للناشئات، والجورجية صوبيكو كاشفالي، حاملة لقب كأس العالم تحت 16 سنة في مناسبتين، إلى جانب نجمة الشطرنج الأرمينية سونا أستريان، بطلة أوروبا تحت 18 سنة لعام 2017.

وتشارك الإمارات في البطولة بـ70 لاعبة تتقدمهن روضة السركال المرشحة للقب أستاذة اتحاد دولي، وبطلة العالم تحت 8 و9 سنوات، ووافية درويش المرشحة أيضاً لنيل لقب أستاذة دولية، وهي بطلة الإمارات للسيدات.

وأكدت رئيسة مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات نجلاء الشامسي، في تصريحات صحافية: البطولة تواصل تطورها من نسخة إلى أخرى، بعد أن نجحت في استقطاب اللاعبات المصنفات، وباتت مدرجة ضمن الأجندة الدولية، وهو ما يصب في مصلحة لعبة الأذكياء، من خلال زيادة القاعدة، واحتكاك اللاعبات بمدارس مختلفة من خارج الدولة.

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ألف درهم قيمة الجوائز المالية لبطولة الشارقة الدولية.