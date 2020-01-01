المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يوفانوفيتش

بدا مدرب المنتخب، الصربي إيفان يوفانوفيتش، في أول ظهور له متفائلاً، وكان يستبق الإجابة عن أي سؤال بروح من الدعابة والابتسامة، ما أضفى على المؤتمر أجواء إيجابية، وخلق جسراً من التواصل بينه وبين وسائل الإعلام.

مانتالوس

ذكرت صحيفة «ألفا برس» اليونانية، أن نادي أيك أثينا وافق على انتقال اليوناني بيتروس مانتالوس إلى نادي الوحدة خلال الانتقالات الشتوية، لافتة إلى أنه رغم رفض الجهاز الفني رحيله فإن رغبة مانتالوس في الانضمام إلى «العنابي» حسمت القرار.

زفاف

يدخل لاعب اتحاد كلباء عمر أحمد الخديم «عش الزوجية»، عصر بعد غدٍ الجمعة، وقد وجه دعوة لزملائه الرياضيين ومحبيه لحضور مناسبة زفافه في مدينة دبا الفجيرة.