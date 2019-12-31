المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شجار

حدث شجار في إحدى مباريات الجولة الـ11 من الدوري، بين إداري وموظف للعلاقات العامة، بسبب قيام الأخير بالسخرية من فريق الأول، قائلاً: «فزنا على فريق تعبان»، قبل أن يتدخل الأمن ويفض الشجار.

خلافات

نفى مصدر داخل نادي دبا الحصن ما تردد من أنباء تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بوجود خلافات بين مجلس الإدارة والجهازين الفني والإداري للفريق الأول، بعد المباراة التي فاز بها دبا الحصن على التعاون في دوري الدرجة الأولى.

مؤتمر

شهد المؤتمر الصحافي لتقديم مدرب المنتخب الأول، الصربي يوفانوفيتش، أمس، حضوراً غير مسبوق من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، بعدما وجّه مكتب الإعلام في اتحاد الكرة دعوات مكثفة لمختلف وسائل الإعلام.