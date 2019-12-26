المصدر: دبي - الإمارات اليوم

توقيت

استغرب مشجعون حضروا مباراة شباب الأهلي والنصر في كأس رئيس الدولة، إقامة المباراة في توقيت مبكر، لافتين إلى أنها «ديربي»، وكان من الأفضل إقامتها في الفترة المسائية حتى تشهد حضوراً أكبر.

تيغالي

أعلن نادي الوحدة أن مهاجم وقائد الفريق، الأرجنتيني سبيستيان تيغالي، وصلت أهدافه إلى 200 هدف، منذ انتقاله لصفوف «العنابي» بعد أن زار شباك الجزيرة أخيراً.

شاهين

حرص قائد فريق الشارقة، شاهين عبدالرحمن، على مساندة زملائه من المدرجات، رغم ابتعاده لظروف الإصابة، إذ وُجد في مباراتَي الفريق مع عجمان في الدوري وحتا في كأس رئيس الدولة.