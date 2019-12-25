المصدر: دبي - الإمارات اليوم

لجنة

طالب مراقبون، رئيس لجنة الحكام علي حمد، بإحداث تغييرات كبيرة في اللجنة، والاستعانة بالكفاءات الإدارية المميزة في التحكيم. ويأتي ذلك بعد أن تعرضت اللجنة في الفترة الماضية لانتقادات حادة من الأوساط الرياضية، بسبب مشكلات في جهاز التحكيم.

انسحاب

علمت «الإمارات اليوم» عن توجه أحد الأندية للانسحاب من مسابقات اتحاد لعبة جماعية الموسم الحالي، في ظل التكلفة العالية التي يدفعها النادي كرسوم تسجيل للاعبيه، بجانب رسوم المشاركات، التي يرى النادي أنها تثقل ميزانيته السنوية.

ليكو

دخل المدرب الكرواتي إيفان ليكو، قائمة المرشحين لتولي تدريب هايدوك الكرواتي، عقب إقالته من تدريب العين، حسب ما ذكرت صحيفة نوفيليست الكرواتية، مشيرة إلى أن قائمة المدربين التي تفاضل بينها إدارة النادي، ضمت كلاً من إيغور تيودور وأنتي كوفيتش.