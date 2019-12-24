«القوس والسهم» يعتمد توزيع المناصب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقد مجلس إدارة اتحاد القوس والسهم اجتماعه الأول بعد قرار إشهار اللعبة من الهيئة العامة للرياضة، وتشكيل مجلس إدارته.

حضر الاجتماع رئيس الاتحاد سعيد الكعبي، ومدير الشؤون الرياضية في الهيئة عمر عبدالرحمن، الذي أشرف على توزيع المناصب بين الأعضاء، وتمت تسمية صلاح سرور الفلاسي نائباً للرئيس، وحسن عبدالله المزروعي أميناً عاماً، وهند الحوسني الأمين المالي، وأعضاء الاتحاد: سالم جمعة رئيساً للجنة الفنية، عبدالله الضنحاني رئيساً للجنة العلاقات العامة والإعلام، وعبدالله خوري رئيساً للجنة الاستثمار والتسويق.

وأكد الكعبي أن الأولوية في الفترة المقبلة تكمن في تعزيز الجهود مع الأندية التي تضم هذه اللعبة، والسعي إلى زيادة أعداد الممارسين وصقل الموهوبين منهم، وإعداد طاقم فني إماراتي من مدربين وإداريين.