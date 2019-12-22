كوريا الجنوبية تتوّج بلقب «دولية فزاع للبوتشيا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

توّج منتخب كوريا الجنوبية بلقب النسخة السادسة من بطولة فزاع الدولية للبوتشيا لأصحاب الهمم، التي أقيمت برعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وذلك في القاعة الرياضية لنادي شباب الأهلي، بمشاركة 60 لاعباً ولاعبة من 14 دولة، وتصدر منتخب كوريا الجنوبية الترتيب في ختام المنافسات، بعدما حقق أربع ميداليات ذهبية من أصل سبع ميداليات، وجاء وصيفاً منتخب أستراليا بميداليتين ذهبيتين، وحل ثالثاً الصين بميدالية واحدة.

ونجحت كوريا باعتلاء صدارة الترتيب، بعدما واصلت تفوقها في منافسات الزوجي والفردي في اليوم الأخير، الذي جمعت فيه أربع ميداليات ذهبية. في المقابل حصل منتخب الإمارات على ميدالية فضية في فئة الزوجي للاعبتين: رئيسة الفلاسي وعائشة المهيري. وتكمن أهمية هذه البطولة في أن نتائجها ستكون ضمن البطولات المؤهلة إلى دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو 2020. حضر مراسم التتويج المدير العام لهيئة تنمية المجتمع أحمد جلفار، والأمين العام لاتحاد رياضات أصحاب الهمم، ذيبان المهيري، والمدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم، ماجد العصيمي، وعدد من المسؤولين والشخصيات الأخرى.