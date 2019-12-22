الإمارات تتصدر «دولية دبي للجوجيتسو» بـ 84 ميدالية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تصدّرت الإمارات منافسات بطولة دبي الدولية للجوجيتسو، التي أقيمت أمس، في نادي شباب الأهلي بـ4240 نقطة، وبرصيد 84 ميدالية، منها 30 ذهبية، في حين حلت البرازيل ثانياً، مع 2850 نقطة، وبـ58 ميدالية، فيما ذهب المركز الثالث لكولومبيا التي سجلت 778 نقطة، برصيد 16 ميدالية.

في جانب آخر، توج نادي كوماندو جروب في المركز الأول، بينما حصل نادي إيه إف إن تي، على الوصافة، ونادي الوحدة ثالثاً. واستقطبت البطولة مشاركين من 50 دولة. وتوزّعت مشاركات اللاعبين على فئات الناشئين والكبار والأستاذة من الحزام الأزرق وأعلى. وكان لافتاً تصدر (كوماندو جروب) للأندية الإماراتية، بعد أن حصد 29 ميدالية ملونة.