البطولة الخليجية للغولف تنطلق 26 الجاري في عمان

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستقبل العاصمة العمانية مسقط بدءاً من 26 الجاري حتى 31 من الشهر نفسه، البطولة الخليجية للغولف الخاصة بفئات الرجال والشباب (تحت 18 سنة)، وكذلك الناشئين والأشبال للجنسين.

وأكد رئيس اللجنة العمانية للغولف رئيس اللجنة التنظيمية الخليجية للعبة منذر البرواني، في تصريح صحافي، جاهزية اللجنة المنظمة لاستقبال الحدث للمرة الثانية في عمان. وكشف البرواني أن المنافسات ستقام على أرض ملعب غلا للغولف في مدينة مسقط، وعلى مدار أسبوع، حيث تم تخصيص يومين لجميع الفرق لإقامة التدريبات للتأقلم على أرضية الملعب.

ووفق نظام ولوائح بطولات اللجنة التنظيمية الخليجية للغولف، يسمح لكل دولة بالمشاركة بثلاثة لاعبين في فئات الشباب والناشئين والأشبال والفتيات، وتحتسب نتائج أفضل لاعبين اثنين منهم، وأربعة لاعبين لمنتخبات الرجال، وتحتسب نتائج أفضل ثلاثة لاعبين لتحديد ترتيب المنتخبات المشاركة.