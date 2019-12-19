المهيري: ثقتي كاملة بأبطال الإمارات لتحقيق إنجاز في «فزاع للبوتشيا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

التقى الأمين العام للجنة البارالمبية الإماراتية، ذيبان سالم المهيري، أول من أمس، لاعبي المنتخب الوطني المشارك في بطولة فزاع الدولية السادسة للبوتشيا لأصحاب الهمم (دبي 2019)، التي تقام في نادي شباب الأهلي، بمشاركة أكثر من 60 لاعباً يمثلون 14 دولة، وهي مؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية (طوكيو)، وحث جميع اللاعبين على التمثيل المشرف، والتحلي بالروح الرياضية، والصعود إلى منصات التتويج.

وأعربت اللاعبتان: رئيسة الفلاسي وعائشة الشامسي، بعد فوزهما بفئة الفردي في مسابقات اليوم الثاني عن سعادتها بهذا التقدم. وأكد المهيري: «ثقتي كاملة بأبطال الإمارات لتحقيق إنجاز جديد، بعد أن عودونا على الإنجازات في كل المحافل التي يشارك فيها أبناؤنا من أصحاب الهمم، الذي سيكون أكبر مؤشر لدعم هذه الشريحة الفاعلة».