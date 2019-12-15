منصور بن محمد يتوج زورق «ماريتيمو 12» بطلاً للعالم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

توّج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الزورق الأسترالي ماريتيمو 12، بطلاً لبطولة العالم للزوارق السريعة - إكس كات - التي أسدل الستار على فعالياتها يوم أمس، مع ختام منافسات جائزة دبي 2019 التي نظمها النادي بمشاركة 12 زورقاً في شاطئ جميرا.

وشهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، السباق الثاني لجائزة دبي 2019، وسط حضور جماهيري كبير تابع السباق الذي تبادلت فيه المراكز، خصوصاً في مقدمة السباق الذي حسمه الزورق الأسترالي ماريتيمو 12 بقيادة الثنائي توم باري كوتير وروس ويلاتيون في مفاجأة من العيار الكبير، ليعتلي صدارة الترتيب العام برصيد 202 نقطة.

وتوج سمو رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أبطال السباقات المختلفة التي شهدها الحدث على مدار ثلاثة أيام، بدايةً بتصفيات أفضل زمن ثم السباقين الرئيسين الأول والثاني، يرافقه كل من رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية حريز المر بن حريز، والمدير التنفيذي للنادي محمد حارب، ونائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية أحمد إبراهيم، وسكرتير الاتحاد الدولي توماس كورت، ومدير الحدث هزيم القمزي.

وهنأ سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، جميع الفائزين في السباقات المختلفة التي شهدتها فعاليات جائزة دبي 2019: الفريق الأسترالي، وفريق أبوظبي 4 الذي حل في المركز الثاني، وفريق شرطة دبي 3 الذي حصل على المركز الثالث، مشيداً بالروح التي سادت التنافس طوال مراحل الحدث، وبالحضور الإماراتي المتميز في منصات التتويج.

وقام سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وعند وصول الزورق الأسترالي ماريتيمو 12 إلى خط النهاية في اللفة الأخيرة برفع العلم الشطرنجي وإعلان نهاية السباق، كما تفقد سموه المعرض المصاحب لفعاليات جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة - إكس كات - الجولة الختامية من بطولة العالم 2019، مشيداً بدور المؤسسات الوطنية التي قدمت خدماتها لجمهور البطولة العالمية ومحبي الرياضات البحرية.

وعاند الحظ في السباق الثاني زوارق الإمارات التي كانت في قلب المنافسة في اللقب العالمي الكبير، حيث تراجع زورق أبوظبي 4 إلى المركز الرابع بعدما كان متصدراً في اللفات الأولى، ليفقد بذلك صدارة الترتيب العام ويكتفي بالمركز الثاني خلف الزورق الاسترالي، رافعاً رصيده إلى 193 نقطة، بعدما أضاف 22 نقطة جديدة. وسجل زورق أبوظبي 5 بقيادة الثنائي راشد الطاير وماجد المنصوري حضوراً متميزاً في السباق الثاني، مطارداً الزورق الأسترالي الذي انفرد بالصدارة طوال مراحل السباق، ليتمكن من إنهاء السباق في المركز الثاني، بينما نجح زورق شرطة دبي 3 بقيادة الثنائي عارف الزفين ونادر بن هندي في الوصول إلى المركز الثالث والصعود إلى منصة التتويج والحصول على المركز الثالث في الترتيب العام، خلف الزورقين الأسترالي ماريتيمو 12 (الأول) وأبوظبي 4 (الثاني) برصيد 191 نقطة.