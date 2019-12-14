مدرب النصر: نلعب بطاقة 200%.. ونفتقد الجمهور فقط

محمد أبوإسماعيل - دبي

أكد مدرب النصر، الكرواتي كرونسلاف، أن لاعبي «العميد» يقدمون أقصى ما لديهم في المباريات، مشيراً إلى أن التأخر بهدفين أمام العين في الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، قبل تعديل النتيجة 2-2، يعتبر إعجازاً، مؤكداً أنه لو كان هناك وقت أكثر لكان الفريق قد حقق الفوز.

وقال كرونسلاف، أمس، في المؤتمر الصحافي التقديمي لمباراة الفريق مع ضيفه الشارقة، غداً، في الجولة التاسعة للدوري: «لا ينقصنا سوى دعم الجمهور، فالفريق يقدم 200% من طاقته في المباريات».

وأضاف: «اللاعبون يقدمون أفضل ما لديهم، وإصابة قائد الفريق، الإسباني نيغريدو، ليست صعبة وجارية معالجتها، وأعتقد أنه قريب من المشاركة في مباراة الشارقة»، مضيفاً أن «المنافسة أصبحت صعبة والفوز على الشارقة وارد، والآن أصبحت كل الفرق قريبة، ونتمنى أن يكون الفوز في صالحنا بالمباراة الصعبة أمام فريق متصدر».