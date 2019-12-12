المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استقالات

علمت «الإمارات اليوم» أن موظفين في جهة رياضية مهمة باتوا يفكرون في تقديم استقالاتهم، بسبب ما وصفوه بالطريقة التي يدير بها أحد المسؤولين في هذه الجهة الملفات المختلفة.

ترشح

استغرب مراقبون تمسك بعض أعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السابق بعدم تقديم استقالاتهم، بحجة أن الاستقالة ستحرم العضو المستقيل من الترشح للانتخابات القادمة في 2020، منتقدين مثل هذا التصرف خصوصاً بعد إخفاق الاتحاد المستقيل.

انتقاد

تلقّى لاعب في أحد أندية دوري الخليج العربي انتقادات على حسابه في «إنستغرام» من جمهور فريقه، بسبب اهتمام اللاعب بالسيارات المزودة، بجانب انشغاله بـ«طلعات البر»، مطالباً اللاعب بالتركيز مع الفريق.