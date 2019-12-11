المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقار

تعرّض مدرب أجنبي سبق له العمل في أحد أندية دوري الخليج العربي لعملية نصب من شركة لإدارة العقارات، بعدما اشترى المدرب شقتين واتفق مع الشركة على إدارتهما، لكن الشركة أخلت بالاتفاق بداعي تراجع سوق العقارات.

ماجستير

تقدم نادي الشارقة عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بالتهاني إلى أمين عام النادي وعضو شركة كرة القدم، ناصر بن عفصان، لحصوله على درجة الماجستير بتقدير جيد جداً.

تراجع

أكد مقربون من ناد في دوري الخليج العربي، أن سبب تراجع أداء الفريق يعود لاستغناء إدارة النادي عن أفضل مهاجميه في الموسم الماضي، ما تسبب في تراجع وتيرة تسجيل الأهداف، خصوصاً أن الإدارة استبعدت أيضاً مهاجمين مواطنين ومهاجم أجنبي آخر.