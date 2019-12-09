الاتحاد السكندري يشارك في «سلة دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد نادي الاتحاد السكندري المصري «بطل الأندية العربية»، مشاركته ببطولة دبي الدولية لكرة السلة، المقامة في نسختها الـ31 خلال الفترة من 23 يناير إلى الأول من فبراير المقبلين.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة سما المالكة الحصرية لحقوق البطولة، عوض سامي: «إن إدارة الاتحاد السكندري، ممثلة برئيس مجلس الإدارة محمد المصيلحي، قد خاطبت رسمياً الاتحاد الإماراتي لكرة السلة مؤكدة مشاركة الفريق المصري في النسخة 31 من دولية دبي». وأضاف: «تأكيد مشاركة بطل العرب سيرفع من مستوى المنافسة للفوز باللقب، خصوصاً أن الاتحاد السكندري يعدّ من أبرز الأندية على الساحة العربية في الفترة الحالية». وأوضح: «يعزز وجود الفريق المصري مساعي اللجنة المنظمة العليا للبطولة، لتسريع وتيرة اتصالاتها لحسم بقية المقاعد، ووضع اللمسات النهائية على تأكيد المشاركة، خصوصاً أن الفرق المرشحة حالياً تضم أندية من لبنان وسورية وتونس والمغرب والفلبين، بجانب المنتخب الهندي صاحب القاعدة الجماهيرية الكبيرة في دبي، الذي يظهر للمرة الأولى بتاريخ البطولة، هذا إضافة إلى مشاركة المنتخب الإماراتي».