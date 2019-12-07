الكبار يبدؤون بقوة في بطولة «طيران الإمارات للرجبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انطلقت، أول من أمس، على ملعب ذا سيفنز بدبي، منافسات النسخة السنوية الـ50 لبطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، للرجال والسيدات، وتعد الافتتاحية ضمن جولات السلسلة العالمية لسباعيات (إتش إس بي سي لرجبي الرجال)، والثانية للسيدات، بعد دورة غليندال في الولايات المتحدة. وشهدت منافسات اليوم الأول سيطرة المنتخبات الكبيرة على مستوى الرجال، إذ فاز فيجي على اليابان 24-17، والولايات المتحدة على إيرلندا 24-19، وخسرت كينيا أمام جنوب إفريقيا 17-12، وفازت ساماوا بصعوبة على كندا 19-12، وفرنسا على الأرجنتين 12-10، ونيوزيلاندا وإنجلترا بفوزين كبيرين على ويلز 36-7، والثاني على إسبانيا 36-7، بينما حققت أستراليا أكبر نتيجة في المنافسات، بعد فوزها على أسكتلندا 43-14. أما لدى السيدات فقد تعرض اليابان لهزيمة قاسية بواقع 48-صفر أمام منتخب نيوزيلاندا حامل اللقب، حيث سيطرت لاعبات «البلاك فيرنس» على جميع مجريات المواجهة. وعبرت منتخبات أستراليا والولايات المتحدة وفرنسا بسهولة إلى دور البطولة الثاني، بعد تغلب الأول على فيجي 38-صفر، والثاني على البرازيل 29-7، وفرنسا على إنجلترا 29-صفر. في حين فازت سيدات كندا، وصيفات بطولة دبي 2018، على روسيا بصعوبة 29-19، وتقدمت إسبانيا على إيرلندا بفارق نقطتين فقط 12-10.