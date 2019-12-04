اعتماد شعار ومحور جلسات الدورة الـ 14 لمؤتمر دبي الرياضي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يواصل مجلس دبي الرياضي الاستعدادات لتنظيم الدورة الـ14 من «مؤتمر دبي الرياضي الدولي» عضو «مبادرات محمد بن راشد العالمية»، الذي ينظمه المجلس سنوياً منذ عام 2006، وتقام نسخته المقبلة تحت شعار «مسرعات مستقبل كرة القدم» يوم 28 الجاري، إلى جانب تنظيم النسخة 11 من حفل جوائز دبي غلوب سوكر في الـ29 من الشهر نفسه لاختيار الأفضل في عالم كرة القدم لعام 2019 من اللاعبين والمدربين والإداريين والأندية في المنطقة العربية والعالم.

وقال بيان صحافي صادر من مجلس دبي الرياضي «اعتمد مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، برئاسة نائب رئيس المجلس مطر الطاير، شعار الدورة الـ14 للمؤتمر ومحور الجلسات، ووجه بتنظيم المؤتمر على النحو الذي يسهم في تطوير كرة القدم في دولة الإمارات والوطن العربي والعالم من خلال استعراض أهم التجارب والمبادرات، والتحاور بين أطراف اللعبة من صنّاع قرار وقيادات ولاعبين ومدربين، كما تم تشكيل لجنة منظمة للمؤتمر، برئاسة أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، وتضم عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، نائب رئيس اللجنة المنظمة موزة المري، ومساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي ناصر أمان آل رحمة، ومدير المؤتمر خالد العور، وأعضاء اللجنة المنظمة: علي عمر، وسارة الصايغ، وشيماء علي مالك، وراشد محمد، مقرر المؤتمر، وتوماسو بيندوني المسؤول عن حفل جوائز (دبي غلوب سوكر)، وكذلك فريق الدعم الفني، الذي يضم: سامي عبدالإمام، والدكتور ناجي إسماعيل، وتوفيق الزهروني، كما عقدت اللجنة المنظمة اجتماعات خلال الفترة الماضية، تضمنت اعتماد الهوية الخاصة بالدورة الـ14 للمؤتمر، واختيار محاور الجلسات التي تترجم شعار المؤتمر لهذا العام، الذي ينسجم مع حركة التطور التي تشهدها دولة الإمارات والعالم في تسريع حركة التطور وصناعة المستقبل، ورغبة مجلس دبي الرياضي في أن تشهد كرة القدم أيضاً تطوراً من خلال المسرعات، بما يسهم في اختصار الزمن المطلوب للتطور، ويعزز فرص النجاح لهذا القطاع من خلال عرض النماذج الناجحة أمام العاملين فيه، وإشراكهم في الحوار مع أصحاب التجارب العالمية الناجحة في هذه المجالات».

وجاء في البيان «أنجزت اللجنة المنظمة للمؤتمر الاستعدادات لتنظيم النسخة المقبلة في قاعة الجوهرة بمنتجع مدينة جميرا، وتعزيز المكتسبات التي حققها المؤتمر للقطاع الرياضي عموماً وقطاع كرة القدم في دولة الإمارات والمنطقة العربية والعالم خصوصاً، حيث يكون شعار المؤتمر ومحور النقاش في الجلسات في كل عام مكملاً لما يتم في الدورات السابقة منه، كما أن المؤتمر أصبح منصة عالمية لإطلاق المبادرات الرائدة لتطوير كرة القدم العالمية من قبل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحادات القارية والأندية العالمية، وكذلك استعراض التجارب الاحترافية الناجحة للمؤسسات الرياضية والأندية واللاعبين والمدربين، إضافة إلى تنظيم ورش عمل تخصصية في التدريب والتحكيم والإدارة الرياضية للعاملين في قطاع كرة القدم».

الأجندة الدولية وارتباطات النجوم تحدد موعد المؤتمر

اعتمد مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي موعد المؤتمر وحفل توزيع الجوائز بدقة، استناداً إلى الأجندة الدولية وارتباطات النجوم من لاعبين ومدربين وصنّاع قرار، وبذلك سيقام المؤتمر صباح يوم السبت 28 الجاري، وحفل توزيع جوائز «دبي غلوب سوكر» مساء يوم الأحد، وقد تم توجيه الدعوات إلى العاملين في الأندية وشركات كرة القدم والمجالس والاتحادات الرياضية لحضور جلسات المؤتمر، والاستفادة مما سيطرح في جلساته وورش عمله التي سيتم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن تفاصيلها وبرنامج الجلسات، التي تتمحور جميعها حول شعار المؤتمر، وهو «مسرّعات كرة القدم».

واعتمد مجلس دبي الرياضي قائمة المتحدثين والضيوف الذين تم تأكيد حضورهم، كما تم توزيعهم على الجلسات، وكذلك اختيار مديري الجلسات من المختصين في محور كل جلسة، وسيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمتحدثين وبرنامج الجلسات خلال الأيام القليلة المقبلة.