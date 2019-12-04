صدارة إسبانية في الموسم الجديد لـ «غولف دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

توج الإسباني بابلو لارزابال بلقب بطولة ألفريد دانهيل في جنوب إفريقيا، ليتصدر في انطلاق الموسم الجديد لـ«غولف السباق إلى دبي» بنسخة 2020 للجولة الأوروبية للغولف. ونجح لارزابال الذي يبلغ 36 عاماً في الفوز باللقب، ليكسب 460 نقطة وضعته على قمة ترتيب «السباق إلى دبي»، ليقطع الخطوة الأولى من أجل الظهور في عقارات جميرا للغولف في نهاية الموسم.

وحقق السويدي جويل سجولم المركز الثاني، ليكسب 305 نقاط في ترتيب «السباق إلى دبي»، بينما جاء في المركز الثالث ثلاثة لاعبين، هم الجنوب إفريقي تشارلز شوارتزيل، وبراندن غريس، إضافة إلى الهولندي ويل بيسلينج، ليكسب كل منهم 141.6 نقطة في «السباق إلى دبي». يذكر أن أفضل 50 لاعباً خلال الموسم ينالون بطاقات المشاركة في بطولة جولة موانئ دبي العالمية للغولف، وتشكل المحطة الختامية للجولة التي تمر سنوياً في محطاتها في دول حول العالم، منها بطولة «أبوظبي أتش إس بي سي»، وبطولة «أوميغا دبي ديزرت كلاسيك».