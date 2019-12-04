المصدر: دبي - الإمارات اليوم

مزيان

أصبح لاعب العين، الجزائري عبدالرحمن مزيان، جاهزاً للمشاركة في قمة الجمعة أمام الشارقة في ربع نهائي الكأس، بعد ظهوره في التدريبات الجماعية بلياقة بدنية كاملة، عقب خضوعه، أخيراً، لعملية لتنظيف غضروف الركبة.

تغريدة

نشر لاعب دولي، لم يشارك في «خليجي 24»، تغريدة، أمس، أثارت جدلاً كبيراً قبل أن يحذفها، إذ وجه عدد من المغردين اتهامات إلى اللاعب بأنه تم استبعاده من «الأبيض»، بسبب تفضيله تجهيز «العزبة» الخاصة به، استعداداً لسهرات الشتاء.

«فار»

علمت «الإمارات اليوم» أن لجنة الحكام تدرس تشكيل فريق عمل من عدد من الخبراء، لدراسة وتقييم تجربة تقنية الحكم الفيديو (فار)، للخروج بتوصيات فنية محددة بشأن الإيجابيات والسلبيات الخاصة بهذه التقنية، والعمل على تفادي سلبياتها.