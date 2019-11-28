«جمعية الترايثلون» تعتمد فئة في السباقات خاصة بالمواطنين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اعتمد مجلس إدارة جمعية الإمارات للترايثلون إضافة فئة خاصة باللاعبين واللاعبات المواطنين، وبجوائز تتناسب وأقرانهم الوافدين والمقيمين من بقية الجنسيات، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة، الذي انعقد بدبي، وتم من خلاله اعتماد أجندة الموسم الرياضي 2019 – 2020، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية، خالد عبدالكريم الفهيم، ونائبه أحمد جبر الحاج، والأمين العام عبدالملك جاني، وأسماء يوسف الجناحي، وأحمد الشامسي، وتم خلاله اتخاذ عدد من القرارات الهادفة لتطوير اللعبة.

وقالت الجناحي، في تصريح صحافي: الخطوة جاءت لتعزيز النجاحات التي حققها أبناء الإمارات، خلال مشاركاتهم في المحافل الدولية، والانتشار الواسع للعبة.

وأكدت الجناحي أن الجمعية تدعم كل سباقات الترايثلون في الدولة من الناحية الفنية والإدارية، وقد ظهر ذلك جلياً في سباق حتا، الذي أقيم مطلع نوفمبر الجاري، وأخيراً في بطولة الفجيرة للترايثلون، حيث تم تخصيص جوائز لفئة المواطنين. وأشارت إلى أن رأس الخيمة ستستضيف سباق ترايثلون بتاريخ 17 يناير 2019، وتوجه الدعوة لكل اللاعبين واللاعبات للمشاركة.