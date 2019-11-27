المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وزن

استغرب إداري أحد أندية الدرجة الأولى من الوزن الزائد لحكم مساعد شارك في إدارة إحدى مباريات فريقه، قائلاً إنه لم يكن قادراً على أداء واجباته، واستغرب كيف أمكنه تجاوز اختبارات اللياقة البدنية التي تجريها لجنة الحكام.

براءة

حصل عضو مجلس إدارة في أحد أندية دوري الخليج العربي على براءة من التهمة التي تم توجيهها إليه من أحد المشجعين، بداعي قيام العضو بالتعدي لفظياً على المشجع في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

انتقاد

انتقد مسؤول بأحد أندية دوري الهواة قيام لجنة الحكام بإسناد إدارة مباراة مقبلة لفريقه للحكم نفسه الذي قدم فيه النادي شكوى رسمية، لاتخاذه قرارات غير صحيحة، أثّرت سلباً في نتيجة مباراة سابقة للفريق، بحسب تعبيره.