«الطيار 60» يغزو منصات تتويج التجديف التراثي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حصل قارب فريق «الطيار 60»، لمالكه هزاع المهيري، بقيادة النوخذة الشاب إبراهيم سلطان المرزوقي، على المركز الثاني (مجموع النقاط) برصيد ثلاث نقاط، في سباقات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 60 قدماً، بعد حصوله على المركز الثاني في الجولة الأولى، والمركز الأول في الجولة الثانية.

وأهلت النتائج الفريق للمشاركة في كأس آل مكتوم بنسختها الثالثة والعشرين 2019، التي أقيمت، أخيراً، على قناة دبي المائية، بتنظيم وإشراف نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، حيث أنهى السباق بالمركز الثاني خلف بطل السباق القارب «عمان 44».

وقال راعي ومالك القارب «الطيار 60»، هزاع المهيري، إن دعمهم لكل الرياضات البحرية التراثية، سيستمر من أجل زيادة الاهتمام بإحياء ماضي الآباء والأجداد.