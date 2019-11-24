«عمان 44» يتوج بطلاً لكأس آل مكتوم لقوارب التجديف

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

توج القارب العماني عمان 44، بقيادة النوخذة حميد سالم البحري، بطلاً لأول مرة في سباق النسخة 23 من بطولة كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أول من أمس.

وحل في المركز الثاني القارب الطيار 60 لمالكه هزاع المهيري، وثالثاً ممثل البحرين القارب الخالدية 54 لمالكه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة. وأقيمت على هامش الحدث الكبير، مبادرة مجتمعية للقيادة العامة لشرطة دبي، شارك فيها أصحاب الهمم، ونظمها مركز شرطة الموانئ، بالتعاون مع النادي وعبر مجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي، وشملت عدداً من الفعاليات من بينها سباق للتجديف. وجرت في ختام السباق مراسم تتويج أبطال الكأس، فيما قام مركز شرطة الموانئ بتكريم المشاركين في مبادرة التجديف لأصحاب الهمم.