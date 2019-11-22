عمالقة التجديف يتسابقون نحو كأس آل مكتوم اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ينطلق عند الثالثة والربع من عصر اليوم، في قناة دبي المائية، سباق كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

ويقام السباق في الواجهة المائية الجديدة في دبي، على مياه قناة دبي المائية في منطقة الجداف قبالة المدرسة السويسرية، وبمحاذاة محمية خور دبي للحياة الطبيعية، لمسافة تصل إلى 2.3 كلم من خط البداية حتى خط النهاية عند نهاية مياه خور دبي. ويرافق الحدث الرياضي الكبير مبادرة مجتمعية متميزة، ينظمها مركز شرطة الموانئ، بالتعاون مع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، متمثلة في إقامة فعالية (تجديف القوارب التراثية المحلية 30 قدماً لأصحاب الهمم)، والتي تأتي في إطار اهتمام القيادة العامة لشرطة دبي بدعم مختلف شرائح المجتمع، عبر مجلس أصحاب الهمم.