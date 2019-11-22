28 لاعباً في قائمة المنتخب استعداداً لـ «خليجي 24»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني، الهولندي فان مارفيك، اليوم، عن قائمة «الأبيض» استعداداً للمشاركة في كأس الخليج العربي «خليجي 24»، التي ستقام في الدوحة من 26 الجاري حتى الثامن من ديسمبر المقبل. ويلعب المنتخب في المجموعة الأولى إلى جانب قطر والعراق واليمن، فيما تضم الثانية منتخبات السعودية والبحرين وسلطنة عُمان والكويت.

وضمت القائمة 28 لاعباً هم: علي خصيف، سالم راشد، خلفان مبارك، علي مبخوت، خليفة الحمادي، زايد العامري، محمد العطاس، عبدالله رمضان وعمر عبدالرحمن (الجزيرة). وليد حسين، محمد مرزوق، يوسف جابر، إسماعيل الحمادي وأحمد خليل (شباب الأهلي). خالد عيسى، أحمد برمان وبندر الأحبابي (العين) محمد برغش، حمدان الكمالي، خليل الحمادي ومحمد حسن الشامسي (الوحدة). عادل الحوسني، الحسن صالح، ماجد سرور وشاهين عبدالرحمن (الشارقة). طارق أحمد وجاسم يعقوب (النصر). وعلي صالح (الوصل).

ويؤدي المنتخب تدريباته اليومية بدءاً من غدٍ في الملعب الفرعي بنادي الوصل، حتى موعد السفر الأحد المقبل، على أن يتم إعلان القائمة النهائية التي تضم 23 لاعباً، بعد نهاية الحصة التدريبية الأخيرة. يذكر أن منتخبنا أدى أمس، حصة تدريبية في ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة في دبي بمشاركة 18 لاعباً.