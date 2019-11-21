18 لاعباً في التدريب الأول للمنتخب استعداداً لـ «خليجي 24»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أدّى منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، مساء أمس، أولى الحصص التدريبية في ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة بدبي استعداداً للمشاركة في دورة كأس الخليج العربي «خليجي 24»، التي ستقام في الدوحة خلال الفترة من 26 الجاري إلى 8 ديسمبر المقبل، بمشاركة ثمانية منتخبات تم تقسيمها إلى مجموعتين. وشارك في تدريبات اليوم التي قادها الهولندي فان مارفيك 18 لاعباً، هم: علي خصيف، سالم راش، خلفان مبارك، علي مبخوت، وليد حسين، محمد مرزوق، يوسف جابر، إسماعيل الحمادي، أحمد خليل، خالد عيسى، أحمد برمان، بندر الأحبابي، محمد برغش، حمدان الكمالي، خليل الحمادي، عادل الحوسني، الحسن صالح، وطارق أحمد. ومن المنتظر أن يلتحق لاعبو المنتخب الأولمبي بالتجمع غداً، فيما يخضع الثلاثي عمر عبدالرحمن ووليد عباس وعلي سالمين للفحوص الطبية اللازمة. وسيتم إعلان القائمة النهائية المشاركة في «خليجي 24» يوم السبت المقبل.