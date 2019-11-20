اعتبار العين فائزاً على الظفرة بثلاثية نظيفة بدلاً من 2-صفر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، خلال اجتماعها، أمس، بمقر الاتحاد في دبي، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، اعتبار فريق العين فائزاً بثلاثة أهداف نظيفة على الظفرة، في مباراتهما الأخيرة بكأس الخليج العربي، بسبب عدم التزام الظفرة بالعدد المقرر لمشاركة الفئة المستثناة من أبناء المواطنات، علماً بأن العين فاز في المباراة بهدفين دون رد.

وقررت اللجنة أيضاً استدعاء أطراف مباراة فريقي مسافي ودبا في دوري الهواة، من إداريين وحكام، للاستماع لإفاداتهم في جلستها يوم الثلاثاء المقبل، في أعقاب الشكوى التي تقدم بها مسافي مطالباً بإعادة المباراة، وتحميل اتحاد الكرة النفقات المالية المترتبة على ذلك.

في جانب آخر، غرّمت اللجنة الوحدة 30 ألف درهم لحصول لاعبيه على ستة إنذارات في مباراة عجمان بالكأس. وأكدت من خلال المتحدث الرسمي، المستشار حمدان الزيودي، إلزام الجزيرة بسداد 611 ألفاً و500 درهم للاعب محمد عايض قبل الثلاثاء المقبل.