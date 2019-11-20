المصدر: دبي - الإمارات اليوم

البرازيل

تفاعل عدد كبير من لاعبي منتخب البرازيل مع وجود «السامبا» في أبوظبي، لمواجهة كوريا الجنوبية ودياً، أمس، إذ نشر أكثر من لاعب مقاطع فيديو وصوراً على حساباتهم في «إنستغرام»، أبرزهم كوتينهو، وفيرمينو، وثياغو، وبيكر.

مبادرات

تساءل مراقبون عن سر قيام جهة رياضية مرموقة، أخيراً، بإطلاق مبادرات مجتمعية في أعقاب تعرضها لانتقادات كبيرة، على خلفية غياب دورها المجتمعي، وفي التواصل بينها وبين القطاع الرياضي.

مؤتمر

يعقد نادي الشارقة لكرة القدم مؤتمراً صحافياً بمقره في الشارقة، عند الساعة 11 من صباح اليوم، وذلك للإعلان عن راعٍ جديد للفريق الأول لكرة القدم، علماً بأن الفريق يتصدر حالياً ترتيب فرق دوري الخليج العربي برصيد 19 نقطة.