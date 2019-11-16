القاسمي يتصدر المرحلة الأولى من «رالي باها أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تصدر بطل الراليات الشيخ خالد القاسمي منافسات المرحلة الأولى الافتتاحية من رالي باها أبوظبي، أمس (الجمعة)، والتي شكلت اختباراً صعباً للسائقين والدراجين عبر الكثبان الرملية في صحراء الربع الخالي.

وفاز القاسمي بالمرحلة الأولى (مرحلة عراضة الخاصة)، ومسافتها 97 كم، بفارق 21 دقيقة و57 ثانية عن مواطنه نوح بوحميد، الذي حل في المركز الثاني على متن سيارة نيسان باترول. ويتصدر الشيخ خالد القاسمي قائمة فئة تي 1، ويرافقه في مقعد الملاح البريطاني كريس باترسون، على متن سيارة فريق أبوظبي للراليات بيجو 2008 داكار. ويختتم رالي باها أبوظبي، الذي يقام تحت رعاية مجلس أبوظبي الرياضي اليوم، وتبلغ مسافته الإجمالية 280 كم، ويمثل الجولة الخامسة من ست جولات في بطولة الإمارات لراليات الباها 2019 التي ينظمها نادي الإمارات لرياضة السيارات.

وفي الدراجات تصدر دراج كيه تي إم مايكل دوشرتي، المقيم في الإمارات، فئة الدراجات النارية موتو 450، بينما حل آرون مير على متن هوندا ثانياً، والكويتي محمد جعفر في المركز الثالث. في حين أنهى بطل الإمارات محمد البلوشي السباق في المركز الرابع. وتنطلق المرحلة الثانية (تل مرعب) اليوم، وتبلغ مسافتها 105 كم.

- يختتم الرالي اليوم من خلال إقامة المرحلة الثانية

(تل مرعب) على مسافة 105 كلم.