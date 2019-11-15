22 لاعباً بقائمة الأبيض الصغير في معسكر دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انطلق معسكر منتخب الناشئين لكرة القدم (مواليد 2004)، مساء أمس، في دبي بمشاركة 22 لاعباً، في ثانية محطات الإعداد للمشاركة في نهائيات آسيا المقررة في البحرين، العام المقبل. ويؤدي المنتخب تدريباته على الملعب الفرعي (2) بنادي الوصل، بسبب انشغال ملاعب اتحاد الكرة ببطولة دبي الدولية للمنتخبات الأولمبية.

وتضم قائمة المنتخب اللاعبين: حمد فايز، عبدالله الزعابي، علي جمعة (الإمارات) محمد الحارثي، راشد الحوسني (بني ياس)، أحمد المرزوق، على المعمري، عبدالله الشيباني وسعيد الكلباني (الجزيرة)، إبراهيم الكعبي (الذيد)، مطر زعل، نواف مسعود (الشارقة)، أحمد البلوشي، يوسف البلوشي وغيث خالد (شباب الأهلي)، أحمد البادي وحمد الدرمكي (العين)، عبدالرحمن الحوسني، عبدالله أحمد، محمد السناني، منصور المنهالي وحارب الحوسني (الوحدة).