44 سائقاً ودرّاجاً في تحدي «رالي باها أبوظبي» اليوم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنطلق، اليوم، في أبوظبي الجولة الخامسة من بطولة الإمارات لراليات «الباها 2019»، من خلال رالي باها أبوظبي، بمشاركة 44 سائقاً ودرّاجاً يتنافسون، على مدى يومين، على مسافة تبلغ 280 كلم. وتنطلق أولى مراحل الرالي الخاصة (مرحلة عراضة الخاصة) ومسافتها 97 كم، الساعة 11 صباح اليوم، بينما تقام المرحلة الثانية (مرحلة مرعب الخاصة 2) الساعة الثامنة صباح غد. ويقام الرالي تحت رعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وبتنظيم نادي الإمارات لرياضة السيارات. وسيقوم بتتويج الفائزين، غداً، أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني، في مقر الرالي بتل مرعب، بدعم من نادي ليوا الرياضي.

يذكر أن فئات المنافسة تشمل: «تي 1، تي 2، المجموعة إس، ومجموعة يو تي في باغي»، فضلاً عن فئات دراجات الكواد (موتو 450 و250)، مع توافر جوائز مالية لكل فئة. ويتصدر الشيخ خالد القاسمي قائمة فئة «تي 1»، ويشارك إلى جانبه في مقعد الملاح شريكه البريطاني، كريس باترسون، على متن سيارة فريق أبوظبي للراليات «بيجو 2008 داكار».