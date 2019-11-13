المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أزياء

وقّع مدرب الوصل، الروماني لورينت ريجيكامب، عقداً مع إحدى شركات الأزياء العالمية، ليصبح وجهاً دعائياً وعارضاً للأزياء للشركة، مقابل حصوله على 100 ألف يورو، حسب ما ذكرت صحيفة «جي إس بي» الرومانية.

هرماش

عاد لاعب الوحدة والظفرة السابق، عادل هرماش (33 عاماً)، إلى الدوريات الفرنسية، عقب تعاقده مع نادي ستاد بيكيروا، الذي ينافس في دوري الهواة، وسبق لهرماش الاحتراف في فرنسا بين عامي 2004 و2008 مع فريق لينس.

غياب

غاب الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، سعيد عبدالغفار، عن ورشة العمل التي أقيمت بمقر الهيئة في دبي، أول من أمس، لتقييم مشاركة اللاعبين المقيمين في مختلف الرياضيات المحلية في الدولة، علماً بأن حضوره كان من الممكن أن يضفي زخماً كبيراً على الورشة.