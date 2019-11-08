أكثر من 40 قارباً تتنافس على لقب «سباق دبي للتجديف»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تشهد قناة دبي المائية، عصر اليوم، إقامة سباق دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، بمشاركة 500 متنافس على متن أكثر من 40 قارباً تتسابق على لقب الجولة الثانية.

ويقام السباق في مجرى قناة دبي المائية بمنطقة الجداف مقابل محمية خور دبي للحياة الطبيعية، ويمتد مساره إلى 2.7 كلم.

ويعتبر السباق، الفرصة الأخيرة لتحديد أفضل 25 قارباً، التي ستتنافس على أغلى الألقاب، كأس آل مكتوم، الذي يقام يوم 22 الجاري. وتشارك في المنافسة قوارب من دول خليجية، على غرار قاربي البحرين «الخالدية 54» و«فيكتوريوس 53»، وكذلك حامل لقب الموسم الماضي، القارب العماني «عمان 44». يذكر أن الجولة الأولى شهدت فوز «الخالدية 54» بلقب الشوط الأول، بينما عاد لقب الشوط الثاني إلى «عمان 44».