مدرب فرنسي يشرف على اختبار المواهب في أكاديمية الفيكتوري

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يشرف البطل العالمي، الفرنسي ستيفان دوالياك، أحد المتخصصين في تأهيل المواهب عالمياً، على اختبار المواهب في أكاديمية الفيكتوري تيم للفئة (8 إلى 15 سنة)، حيث تسعى الأكاديمية لتأهيل هذه المواهب من أجل إعداد نجوم للمستقبل.

وشكلت المؤسسة، فريق عمل يقوده غانم المري، عضو مجلس إدارة الفيكتوري تيم (مشرفاً عاماً)، ومحمد السماج (إدارياً)، والفرنسي ستيفان دوالياك (مدرباً).

ونجحت الأكاديمية منذ سبتمبر الماضي في تنفيذ عدد من البرامج، بمشاركة عدد من المتسابقين الصغار، الذين انضموا للتدريبات على أمل الاستفادة منها والتأهل لخوض الرهانات المستقبلية.

وقال المري في تصريحات صحافية: ستخصص أربع حصص تدريبية لإجراء الاختبارات، ومن ثم يتم اختيار المتسابق الذي سيخضع أسبوعياً لجرعات تدريبية بهدف تأهيله واختيار عدد من المشاركين بعدها للمشاركة في فعاليات بطولة الإمارات الدولية 2020.