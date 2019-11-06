شباب الأهلي يواجه البطائح في نهائي كأس الإمارات للصالات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يلتقي شباب الأهلي، حامل اللقب وبطل ثلاثية الموسم الماضي، البطائح، وصيف دوري الموسم الماضي وبطل كاس الاتحاد للموسم الحالي، السابعة من مساء اليوم، في نهائي النسخة الثانية من كأس الإمارات لكرة قدم الصالات، على ملعب صالة المجمع الرياضي في نادي مليحة.

وكانت آخر مباراة جمعت الفريقين في الدور التمهيدي انتهت بفوز البطائح 3-1.

من جانبه، أكد أمين سر لجنة كرة الصالات مشرف المسابقات، عمران النعيمي، اكتمال ترتيبات حفل ختام كأس الإمارات، وأكد أن اللجنة وجهت الدعوة الى كافة القيادات الرياضية ومسؤولي الأندية، وقال: «نناشد الجمهور الالتزام بضوابط المباراة، وعلى كل جمهور البقاء في المدرج المخصص له من بداية المباراة حتى نهايتها، خصوصاً أن المباراة ستحظى بحضور جماهيري كبير».