حارب: جولة دبي ستكون متميزة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يستعد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية لتنظيم الجولة الثالثة والختامية من البطولة العالمية، خلال الفترة من 12 إلى 14 المقبل.

ورحب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، محمد عبدالله حارب، بجميع الفرق المشاركة.

وقال إن النادي يسخر كل إمكاناته لإنجاح التظاهرة الكبيرة، سواء من خلال الدعم اللوجستي الكبير الذي يقدمه للحدث كل عام، أو عبر تنظيم واستضافة الجولة الختامية للبطولة العالمية، مشيراً إلى أن النادي ومنذ إطلاق هذه الفئة العالمية من مياه الإمارات عام 2010، ظل حريصاً على دعمها، مؤكداً أن الجولة المرتقبة ستكون متميزة واستثنائية.