هيسكث يظفر بكأس «بولو إسن» للبولو

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظّمت إدارة نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية مهرجاناً خيرياً رياضياً دعماً لمرضى سرطان الثدي، تخللته مباريات للسيدات على كأس بولو إسن الأميركية 2019، جمعت بين ثلاثة فرق، هي: «إيه أم» وهيسكث و«دي اي بي سي دامان».

وأسفرت المباراة النهائية عن فوز فريق هيسكث على منافسه «إيه إم» بهدفين نظيفين، ليظفر بأول كأس يقدم في هذا المجال الإنساني، كما فاز «إيه إم» على فريق «دي اي بي سي دامان» بأربعة أهداف ليحتل المركز الثاني.

وعقب المباريات، توج المدير التجاري لمجموعة الفنار لخدمات الغاز، جمال الجبيلي، الفرق الفائزة.