«تدريبات خفيفة» لمنتخب الشباب في طهران

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أدى منتخب الشباب أمس، أولى حصصه التدريبية في طهران، استعداداً لمواجهته الأولى في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 19 عاماً، التي تستضيفها طهران من 6 إلى 10 الجاري، حيث يلعب «الأبيض» في المجموعة الرابعة التي تضم: إيران (المستضيفة)، قيرغيزستان ونيبال.

وكانت بعثة المنتخب وصلت أمس، وضمت 23 لاعباً.

وقال مساعد مدرب المنتخب خالد محمد إبراهيم، إن الجهاز الفني حرص على إقامة حصة تدريبية على أحد الملاعب الفرعية اشتملت على تدريبات خفيفة وتقسيمة بين اللاعبين، استعداداً للمواجهة الأولى مع نيبال بعد غدٍ.