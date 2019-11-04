العلم يرفرف بسواعد الرياضيين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

احتفل الوسط الرياضي، أمس، بـ«يوم العلم»، تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للاحتفال بـ«يوم العلم» الذي يتزامن مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مقاليد الحكم في الثالث من نوفمبر من كل عام.

وشارك في هذه المناسبة الوطنية مختلف الجهات الرياضية الاتحادية والمحلية من مجالس رياضية واتحادات وهيئات وأندية، تعبيراً عن مدى الانتماء والولاء لدولة الإمارات وتقديراً للقيادة الرشيدة، والتأكيد على أن العلم رمز لرفعة الإمارات وشموخها.

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