المصدر: دبي - الإمارات اليوم

الأهلي

علمت «الإمارات اليوم» أن فريق الأهلي المصري يبحث خوض مباراة ودية مع أحد أندية دوري الخليج العربي، خلال فترة وجوده في معسكره بالدولة الذي يستمر ستة أيام، لكنه يجد صعوبة في ذلك بسبب انتظام الدوري.

مزيان

يسابق الجهاز الطبي في فريق العين الزمن من أجل تجهيز لاعب الفريق، الجزائري عبدالرحمن مزيان، ليكون جاهزاً لخوض المواجهة التي ستجمع «الزعيم» الجمعة المقبل بفريق الجزيرة. وكان اللاعب عاد للتدريبات أخيراً بعد خضوعه لجراحة تنظيف غضروف الركبة.

كويفا

كشفت صحيفة «ميديو تيمبو» البرازيلية، أن لاعب فريق سانتوس، البيروفي، كريستيان كويفا، كان قريباً من الانتقال لأحد أندية دوري الخليج العربي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعد أن قدم له النادي الإماراتي عرضاً لمدة موسم واحد.