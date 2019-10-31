1200 مشارك في «قمة مي فت برو» للياقة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مجلس دبي الرياضي، وشركة «مي فت برو» عن تنظيم فعاليات النسخة الـ19 من «قمة مي فت برو» للياقة والصحة البدنية، من 14 إلى 16 نوفمبر المقبل، في فندق فيرمونت النخلة بدبي في إطار فعاليات تحدي دبي للياقة.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد في مقر المجلس، وحضره مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي، خالد العور، والرئيس التنفيذي لـ«مي فت برو»، غريغ بوشر، ومديرة «مي فت برو»، رانيا ميشيل.

وأكد بوشر أن النسخة الحالية ستشهد مشاركة 1200 شخص، منهم 400، أي ما يعادل 30% من نسبة المشاركين، من خارج منطقة الشرق الأوسط، ويتوزعون على أوروبا وأستراليا ونيوزيلاندا والولايات المتحدة، كما يشارك من السعودية 130 شخصاً جاؤوا خصيصاً لحضور القمة.

وأضاف: «تدعم هذه القمة قطاع الصحة واللياقة والاستثمار، كما أن حضور المشاركين من خارج الدولة يدعم السياحة، من خلال استخدامهم للفنادق والمطاعم، وغيرها من الخدمات المتطورة في دبي».

وتابع: «تنظم القمة على ثلاثة أيام، وسيكون هناك 20 متحدثاً من رواد العمل في اللياقة والأداء الرياضي والتغذية والتدريب، وتحمل هذه القمة مصطلح المؤتمر أو القمة الاقتصادية، لأن هناك الكثير من رجال الأعمال والشركات جاؤوا لتكوين شراكات عمل وتبادل معرفة». من جانبه، قال العور إن «استمرار الحدث إلى النسخة 19 يؤكد على نجاحه وتميزه على جميع المستويات».

• تقام على ثلاثة أيام خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر المقبل.