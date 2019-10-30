3 بنود رئيسة في «عمومية القوى» اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تعقد الجمعية العمومية لاتحاد ألعاب القوى اجتماعاً، اليوم، في فندق البستان بدبي، يتضمن بالأساس بند التصويت على إيقاف رئيس الاتحاد السابق، أحمد الكمالي، عن ممارسة أي نشاط رياضي متعلق بألعاب القوى، لحين صدور أمر من الاتحاد الدولي بشأن عقوبة الإيقاف المؤقت الصادرة في حقه. ويتضمن جدول الأعمال، بندين رئيسين آخرين، هما التصويت على عدم مشروعية كل الإجراءات المرتبطة باللجنة المؤقتة السابقة التي تم تعيينها من قبل اللجنة الأولمبية، وكذلك التصويت على طرح أو سحب الثقة من المجلس الحالي، الذي تم انتخابه في الدورة الانتخابية عام 2016.

يذكر أن المجلس السابق لاتحاد ألعاب القوى عاد لممارسة عمله مجدداً في مقر الاتحاد بدبي، بعد إلغاء اللجنة المؤقتة التي تم تشكيلها سابقاً.