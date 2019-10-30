«رابطة المحترفين» عضواً في منتدى الدوريات العالمية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن انضمامها إلى منتدى الدوريات العالمية لكرة القدم، وهو أكبر تجمع لروابط الدوريات المحترفة في العالم، حيث أصبحت الإمارات الدولة رقم 40 التي تحصل على عضوية المنتدى الذي يهدف إلى تطوير منظومات الحوكمة في كرة القدم العالمية، وإيجاد حلول للمشكلات والقضايا التي تواجه اللعبة حول العالم، بالإضافة إلى تطوير التعاون بين الأعضاء.

وستكون رابطة المحترفين الإماراتية حاضرة للمرة الأولى في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمنتدى، الذي سيعقد في مدينة مراكش المغربية، نوفمبر المقبل.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لرابطة المحترفين الإماراتية، وليد الحوسني، في تصريحات صحافية، إن «الانضمام للرابطة يعد مؤشراً إيجابيا إلى المكانة التي وصل لها دورينا»، مؤكداً أن الرابطة الآن تملك صوتاً يعبر عن مصالح كرة القدم الإماراتية في كل القرارات التي يتخذها (فيفا).